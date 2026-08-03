ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات شرق مصر بعد الثالثة صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة شخص وإخلاء ثلاث أسر، وفق السلطات المصرية.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 38 كيلومتراً شمالي مدينة السويس، مشيراً إلى أنه أعقبته خمس هزات ارتدادية على الأقل.

وشعر بالهزة سكان مناطق واسعة، من القاهرة وصولاً إلى مدينة العريش قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأفادت السلطات بإخلاء ثلاث أسر من مبنى آيل للسقوط في حي روض الفرج شمالي القاهرة، فيما قال الهلال الأحمر المصري إنه تلقى بلاغاً عن انهيار شرفة في مدينة السويس، بالقرب من مركز الزلزال.

وقالت وزارة الصحة إن شخصاً واحداً أصيب، من دون تسجيل وفيات، بينما فعّلت السلطات خطط الاستجابة للطوارئ في المناطق التي شعر سكانها بالهزة.

وحث الهلال الأحمر في بيانه السكان على "تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات"، ومتابعة التحديثات الرسمية بينما تواصل السلطات تقييم الموقف.

وتفاوتت تقديرات قوة الزلزال بين الجهات المختصة؛ إذ قدّر المعهد الألماني لأبحاث علوم الأرض شدته بنحو 5.4 درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات، بينما خفّضت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقديرها إلى خمس درجات.

وذكر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باسم نبوي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزلزال استمر قرابة 30 ثانية، كما قال إنه لا يمكن التنبؤ بموعد وقوع الزلازل.