الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سورية

خبرني - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن القافلة تضم 16 شاحنة محمّلة بـ32 بيتاً متنقلاً (كرفاناً)، مبيناً أنها تأتي امتدادًا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سورية.

وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة في سورية.

وبين أن الأردن واصل بالتعاون مع الشركاء تسيير القوافل المحمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية، والأدوية والمستلزمات الطبية والطحين والسلاسل الغذائية وسيارات الإسعاف والكرفانات.

وأكد الشبلي أن هذا الجهد يعكس التزاماً إنسانياً لا يتوقف عند الاستجابة الآنية، بل يمتد إلى دعم جهود التعافي وتعزيز الاستقرار في الشقيقة سورية.

ومنذ كانون الأول 2024، أرسل الأردن إلى سورية نحو 23 قافلة إنسانية ضمت 1,072 شاحنة، ضمن جهوده المستمرة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، ودعم الشعب السوري.