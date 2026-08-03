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التربية تعلق على التنظيم الإداري الجديد لوزارة : حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة
التربية تعلق على التنظيم الإداري الجديد لوزارة : حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة
03 أغسطس 2026
12:19
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