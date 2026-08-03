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  • التربية تعلق على التنظيم الإداري الجديد لوزارة : حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة

التربية تعلق على التنظيم الإداري الجديد لوزارة : حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة

  • 03 أغسطس 2026
  • 12:19
التربية تعلق على التنظيم الإداري الجديد لوزارة حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة

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