رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد حراسه

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد رحيل أحد لاعبيه ضمن خطة لخوض الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد 2026-2027.

ويستعد ريال مدريد لخوض موسم جديد بقيادة البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، محاولًا نسيان ما عانى منه الفريق الأبيض الموسمين الماضيين.

وقضى ريال مدريد موسمين صفريين متتاليين وافتقد الهيمنة والشخصية التي كان يتمتع بها دوما في اللقاءات الحاسمة ولا سيما مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة.

وشهد النادي الأبيض نشاطا كبيرا في سوق الانتقالات الصيفي فحتى الآن أبرم الفريق 5 صفقات كما أنه يقترب من حسم صفقتين آخرتين.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي رحيل حارس المرمى الشاب فران جونزاليس إلى نادي إشبيلية في بيان رسمي.

وانضم فران غونزاليس إلى ريال مدريد في عام 2022 وهو في الـ17 من عمره، وكان أول ظهور له مع الفريق الأول العام الماضي.

وكلفت الصفقة خزينة نادي إشبيلية مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت والحوافز مقابل 50% من حقوقه بالإضافة إلى عدة بنود إعادة شراء خلال فترات الانتقالات الثلاث المقبلة، بسعر يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين يورو.