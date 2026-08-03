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ارتفاع إيرادات (ضمان القروض) إلى 34.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026

  • 03 أغسطس 2026
  • 11:45
ارتفاع إيرادات ضمان القروض إلى 342 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026

خبرني - حققت الشركة الأردنية لضمان القروض نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغ إجمالي قيمة الضمانات التي أصدرتها 300 مليون دينار، مقارنة مع 204 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من 2025، بما يعكس استمرار نمو أعمالها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الشركس، أن النتائج المحققة تعكس نجاح استراتيجية الشركة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى أن إجماليّ إيرادات الشركة ارتفع إلى 34.2 مليون دينار مقارنة بـ25.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025.

وأضاف إن الشركة أطلقت خلال النصف الأول من العام برنامج الضمان من أجل التوظيف، الممول من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال بنك الإعمار الألماني (KfW)، وبرنامج ضمان التمويل الأخضر، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نطاق خدماتها ودعم التمويل المستدام وخلق فرص العمل.

من جانبه، أوضح المدير العام للشركة عدنان ناجي، أن الشركة قدمت ضمانات لـ843 قرضا بقيمة 149 مليون دينار، من ضمنها 103 مشاريع ناشئة بقيمة 9 ملايين دينار، فيما استفادت 214 منشأة من برنامج ضمان المشاريع المايكروية بحجم تمويل بلغ مليوني دينار حتى نهاية حزيران الماضي.

وعلى صعيد ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، منحت الشركة ضمانات لحوالي 2,560 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة 151 مليون دينار، مع توسع قاعدة الشركات المستفيدة ليصل عدد البوالص القائمة إلى 131 بوليصة تغطي عمليات التصدير والمبيعات المختلفة في 42 دولة عالميا.

وأكدت الشركة أنها ستواصل العمل على تطوير برامج الضمان وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية والجهات التنموية، بما يعزز وصول مختلف القطاعات الاقتصادية إلى التمويل، ويسهم في تحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ دور الشركة كشريك رئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

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