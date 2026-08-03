إيران: لا محادثات حاليا مع واشنطن

خبرني - قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وثمّة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.

وأضاف بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن المسار لا يكفي لإعادة فتح المضيق، إذ سيظل الوضع على حاله ما دام "العدوان" الأميركي مستمرا.

وبشأن صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة، قال المتحدث إنه لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال "هذه الأيام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ الاثنين؛ بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية "من الواضح أنهم لا يريدون التعرّض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الاثنين) بعد الظهر".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات أو عن الأطراف المشاركة فيها.