كريم النهار تحت الاختبار.. كيف ومتى يفقد تأثيره؟

خبرني - قبل ساعات من انتهاء اليوم، قد لا تبدو البشرة بالنعومة نفسها التي كانت عليها صباحاً، مع تراجع الشعور بالانتعاش الذي منحها إياه كريم الترطيب. ورغم أن تطبيق كريم النهار أصبح خطوة أساسية في روتين العناية، يبقى السؤال مطروحاً:

هل يعمل هذا الكريم فعلاً طوال النهار؟ أم أن تأثيره يتغير مع مرور الوقت؟

الإجابة ترتبط بطريقة عمل المرطب نفسه. فهو لا يشكّل طبقة ثابتة تبقى على البشرة لساعات طويلة من دون تأثر، بل يساهم في الحفاظ على توازن الرطوبة ودعم الحاجز الواقي للبشرة، وهي عملية تتأثر بعوامل داخلية وخارجية عديدة. لذلك، فإن الشعور بتراجع الترطيب لا يعني بالضرورة أن الكريم توقف عن العمل، بل قد يكون مؤشراً إلى أن البشرة استهلكت جزءاً من مخزونها المائي أو تعرضت لظروف أضعفت قدرتها على الاحتفاظ به.

ترطيب لساعات

تحتوي كريمات النهار الحديثة على مزيج من المكونات التي تعمل بآليات مختلفة. فحمض الهيالورونيك والغليسرين يجذبان الماء إلى الطبقات السطحية من البشرة، بينما تساعد السيراميدات والسكوالان والزيوت النباتية والأحماض الدهنية على تقوية الحاجز الواقي والحد من فقدان الرطوبة.

لكن فعالية هذه المكونات لا تبقى بالمستوى نفسه طوال اليوم. فمع مرور الساعات، تتعرض البشرة لعوامل تقلل من مستوى الترطيب، مثل الهواء الجاف، والتكييف، والتعرّق، والإفرازات الدهنية، وحتى الاحتكاك الناتج عن لمس الوجه أو ارتداء الكمامة.

متى يتراجع تأثيره؟

لا توجد ساعة محددة تنتهي عندها فعالية كريم النهار، لأن ذلك يختلف بحسب نوع البشرة وتركيبة المنتج والبيئة المحيطة. لكن هناك ظروفاً تسرّع تراجع تأثيره.

* التنظيف المتكرر:

غسل الوجه أكثر من مرة خلال اليوم، خاصة باستخدام منظفات قوية، قد يزيل جزءاً من الطبقة الواقية التي كوّنها الكريم.

* الأجواء الجافة:

العمل لساعات في مكاتب مكيفة أو التعرض للبرد والرياح يقلل رطوبة البشرة ويزيد فقدان الماء.

* التعرّق والحرارة:

العرق وإفراز الدهون يغيّران توزيع الكريم على سطح البشرة، ما قد يقلل الشعور بالترطيب.

*التعرض للتلوث:

تشير بعض الدراسات إلى أن الجزيئات الملوثة والإجهاد التأكسدي قد يضعفان حاجز البشرة، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف خلال النهار.

متى تختلف فعاليته؟

يختلف تعامل البشرة مع كريم النهار وفق نوعها. فالبشرة الجافة تحتاج غالباً إلى كريمات أغنى بالدهون والسيراميدات، وقد تشعر بالحاجة إلى تجديد الترطيب بعد عدة ساعات، خصوصاً في الشتاء.

أما البشرة الدهنية، فقد تحتفظ بترطيبها لفترة أطول بفضل إفراز الزهم، لكنها تحتاج إلى تركيبات خفيفة لا تسد المسام. وفي البشرة الحساسة أو التي تعاني ضعفاً في الحاجز الواقي، قد يتراجع تأثير الكريم بسرعة أكبر، حتى لو كانت تركيبته غنية، لأن المشكلة الأساسية تكمن في قدرة الجلد على الاحتفاظ بالماء.

وتشهد البشرة الناضجة مع التقدم في العمر انخفاضاً تدريجياً في إنتاج الدهون والسيراميدات الطبيعية، ما يجعلها أكثر عرضة لفقدان الرطوبة ويزيد حاجتها إلى كريمات داعمة للحاجز الواقي.

هل من الضروري إعادة تطبيقه؟

ليس بالضرورة. فالبشرة العادية أو المختلطة قد تكتفي بتطبيق كريم النهار مرة واحدة صباحاً، خصوصاً إذا كانت تركيبته مناسبة.

أما البشرة الجافة أو الحساسة، أو التي تتعرض باستمرار للتكييف أو الطقس القاسي، فقد تستفيد من تجديد الترطيب خلال اليوم، لكن بطريقة مدروسة، من خلال إعادة التطبيق على المناطق الأكثر جفافاً فقط.

ومن المهم التمييز بين المرطب وواقي الشمس؛ فالكريم المرطب يحافظ على رطوبة البشرة، بينما يحتاج واقي الشمس إلى إعادة تطبيق منتظمة عند التعرض المباشر للشمس أو بعد التعرّق.

عندما يتراجع مفعوله

عندما تبدأ البشرة بفقدان الشعور بالراحة، يمكن اعتماد بعض الخطوات البسيطة لاستعادة الترطيب.

* تجديد الترطيب عند الحاجة:

من خلال تطبيق كمية صغيرة من الكريم على المناطق التي تعاني من الشدّ أو الجفاف، مثل الخدين أو محيط الفم.

* الاستعانة برذاذ منعش ومرطب:

يمكن أن يكون الرذاذ المرطب حلاً عملياً خلال ساعات العمل أو أثناء السفر، شرط أن يحتوي على مكونات مثل الغليسرين أو حمض الهيالورونيك أو المياه الحرارية الغنية بالمعادن والعناصر المهدئة. أما رذاذ الماء وحده، فقد يمنح إحساساً مؤقتاً بالانتعاش، لكن تبخره السريع قد يزيد الشعور بالجفاف إذا لم يتبعه مرطب يحبس الرطوبة داخل البشرة.

* اختيار تركيبة داعمة:

إذا كان الكريم خفيفاً أكثر من اللازم، فقد يكون الوقت مناسباً لاختيار تركيبة أغنى بالسيراميدات أو السكوالان أو الأحماض الدهنية التي تعزز الحاجز الواقي.

* تعديل روتين التنظيف:

قد يكون الغسول المستخدم أو الإفراط في التقشير سبباً في فقدان فعالية الترطيب أكثر من اختيار الكريم نفسه.

أخطاء تقصّر عمر كريم النهار

قد يكون تراجع الترطيب نتيجة أخطاء بسيطة في الروتين اليومي، منها وضع كمية قليلة جداً من الكريم، أو تطبيقه على بشرة جافة تماماً بدلاً من بشرة رطبة قليلاً، أو الاستمرار في استخدام التركيبة نفسها طوال العام رغم تغير الطقس واحتياجات البشرة.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً الاعتقاد بأن كريم النهار يغني عن إعادة تطبيق واقي الشمس. فحتى لو احتوى الكريم على عامل حماية، فإنه لا يوفر الحماية الكافية لساعات طويلة، ولا يغني عن تجديد واقي الشمس عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.