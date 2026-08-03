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فيروس إنفلونزا الطيور يثير القلق في أستراليا

  • 03 أغسطس 2026
  • 10:08
فيروس إنفلونزا الطيور يثير القلق في أستراليا

خبرني - أعلنت الحكومة الاتحادية، اليوم الاثنين، رصد أول حالة نفوق جماعي في أستراليا بسبب السلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا.

وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز، إن الفحوص المختبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا.
وقالت للصحافيين في كانبيرا "هذه هي أول حالة مؤكدة لنفوق جماعي، ومن الواضح أنه تطور مثير للقلق بشدة".

وأضافت: "يتعين أن يتوقع الأستراليون انتشاراً أكبر وأعداداً أكثر من الحيوانات البرية المتضررة الآن".

وسجلت أستراليا حتى الآن 74 حالة إصابة بالفيروس القاتل منذ ظهوره لأول مرة في البلاد في يونيو (حزيران).

 

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