مجموعة الخليج للتأمين – الأردن توقع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع كريف الأردن

خبرني - وقّعت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG) اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع شركة كريف الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام المعلومات والتقارير الائتمانية في قطاع التأمين، ودعم قدرة المجموعة على تقييم العملاء وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات موثوقة، بما ينسجم مع توجهها نحو تبني أحدث الحلول الرقمية وتطوير كفاءة خدماتها.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني، ومدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد العامودي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي يقودها البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، لتطوير البيئة التنظيمية والرقمية لقطاع التأمين، وتعزيز تكامله مع منظومة الاستعلام الائتماني الوطنية، وتوسيع استخدام البيانات في تقييم المخاطر وتطوير الخدمات التأمينية.

وبموجب الاتفاقية، تنضم مجموعة الخليج للتأمين – الأردن إلى منظومة كريف الأردن للاستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني في دراسة سلوك العملاء والتزاماتهم المالية، بما يدعم عمليات التقييم، ويحسن القدرة على تحديد مستويات المخاطر، ويرفع جودة القرارات. كما ستزوّد المجموعة شركة كريف الأردن ببيانات بوالص التأمين المقسطة، وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز شمولية المعلومات الائتمانية ودقتها، مع الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات.

كما يسهم هذا التعاون في دعم تطوير أدوات القطاع، ورفع كفاءته، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحسين قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر من خلال توظيف البيانات والحلول الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني:

“نفخر بهذه الاتفاقية التي تمثل خطوة جديدة في مسيرتنا نحو الاستثمار في الحلول الرقمية والابتكارات التي تسهم في تطوير قطاع التأمين. وتمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في تعزيز كفاءة عملياتنا، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وتقديم خدمات أكثر تطوراً ومرونة، بما يعزز القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا ويرسخ مكانتنا الريادية في السوق.”

من جانبه، قال مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد العامودي:

“تنسجم هذه الاتفاقية مع الجهود التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على التقارير الائتمانية في أعمال قطاع التأمين. ويسهم إدماج شركات التأمين في منظومة الاستعلام الائتماني في بناء صورة أكثر تكاملاً عن السلوك المالي للعملاء، ودعم تطوير نماذج أكثر دقة لتقييم المخاطر، بما يرفع كفاءة اتخاذ القرار، مع ضمان تبادل البيانات إلكترونياً وفق أعلى المتطلبات الفنية والرقابية بما يحفظ أمن المعلومات ودقتها.”

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام مجموعة الخليج للتأمين – الأردن بمواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتعزيز كفاءة عملياتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية، ودعم تطور قطاع التأمين في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.