عبيدات:  قيمة البحث العلمي بوصوله الى خطوط الانتاج وحل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي

خبرني - كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات ان الشركة بصدد التحضير لإطلاق شراكة استراتيجية مع الجامعة الألمانية الاردنية لتأسيس خزان كفاءات وطني (Talant Pool) كمنظومة حية تربط بين مقاعد الدراسة ومصانع المستقبل في القطاعات الأكثر قيمة كالإلكترونيات والصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي المتقدم حيث تلتقي التكنولوجيا بالأمن الغذائي.

واضاف السيد عبيدات خلال الملتقى السنوي لخريجي الجامعة الالمانية الاردنية الذي عقد امس السبت بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص ان هذه القطاعات التي يتنافس عليها العالم اليوم والتي يمتلك فيها الاردن اليوم فرص حقيقية ان امتلك العقول القادرة على خدمتها.

ويبن السيد عبيدات ان المدن الصناعية الاردنية اليوم انتقلت الى مفهوم النظام المعرفي المتكامل والذي يتضمن عناصر الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد الذكية ومصانع تبحث عن عقول مدربة قادرة على حل المشكلات وهو بالتحدي ما تنتجه الجامعات اليوم.

واوضح السيد عبيدات ان مجمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها شركة المدن الصناعية الاردنية مع الجامعات الرسمية والخاصة الاردنية تسعى لتنظيم الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في القطاع الصناعي وتبني مسارات واضحة للطلبة ليس منذ تخرجهم بل منذ بداية رحلة تعليمهم الجامعي وضمن مسار محدد ينتظره من حيث : التدريب المتخصص، مشاريع تخرج مرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي وفرص عمل تنتظره في مدينة صناعية اردنية لا في مطار المغادرة.

وحول البحث العلمي قال السيد عبيدات ان جامعاتنا ليست فقيرة بالابحاث حيث تنتج ابحاث على مستوى علامي وليست المشكلة في انتاج المعرفة بل في مصيرها حيث تنتهي الكثير من الأبحاث على رفوف المكتبات او في قواعد البيانات ولا تصل ابدا الى خط انتاج ولا تحل مشكلة حقيقية لمصنع قائم، مجددا التأكيد على أن هذه الفجوة يجب ان تغلق لإحداث الفرق.