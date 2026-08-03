صلاح يفرض اسمه بين عمالقة أوروبا.. أربعة ألقاب هداف تضعه في قائمة تاريخية

خبرني - حل النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بلقب هداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال القرن الـ21 وفقا لإحصائية نشرتها شبكة PopFoot المتخصصة بالأرقام والإحصاءات.

وضمت القائمة نخبة من أبرز هدافي العصر الحديث، يتقدمهم الثلاثي كيليان مبابي وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي برصيد ثمانية ألقاب لكل منهم، بينما جاء الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع بستة ألقاب، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش بخمسة ألقاب لكل لاعب.

وسجل محمد صلاح حضوره في المركز السابع برصيد أربعة ألقاب هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، ليتساوى مع الفرنسي تييري هنري والإيطالي شيرو إيموبيلي، في إنجاز يعكس استمراريته على أعلى مستوى داخل واحدة من أقوى المسابقات المحلية في العالم.

ولا تقتصر أهمية هذا الرقم على ظهوره في قائمة PopFoot، بل تؤكده أيضا سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعد صلاح، إلى جانب تييري هنري، أكثر لاعب تتويجا بجائزة الحذاء الذهبي في تاريخ البريميرليغ برصيد أربعة ألقاب لكل منهما، بعدما أحرز الجائزة في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2021-2022 و2024-2025، وهو رقم قياسي موثق على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

كما تشير البيانات الرسمية إلى أن إيرلينغ هالاند، الذي أحرز الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في موسم 2025-2026، بات على بعد لقب واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم محمد صلاح وتييري هنري، ما يعكس القيمة التاريخية للإنجاز الذي حققه النجم المصري.

على صعيد آخر، واصل صلاح تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كشفت إحصائية حديثة لمنصة Sofascore أنه أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال آخر عشرة مواسم في المسابقة، بعدما وصل إلى 284 مساهمة تهديفية بين التسجيل والصناعة، متفوقا على جميع لاعبي البريميرليغ خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، يواصل محمد صلاح تصدره للمشهد الكروي داخل وخارج الملعب، وسط اهتمام واسع بمستقبله مع اقتراب نهاية مسيرته مع ليفربول.

وفي هذا الإطار، نفى رئيس نادي طرابزون سبور التركي إرتوغرول دوغان، صحة الأنباء التي ربطت النادي بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات رسمية مع اللاعب، لينهي بذلك الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن انتقاله إلى الدوري التركي.