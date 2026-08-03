والد طفل تعرض لهجوم كلب ضال في اربد يروي التفاصيل

خبرني - تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في محافظة اربد لهجوم من كلب ضال، ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة وتشوهات في مناطق متفرقة من جسده وبتر اصبعه، فيما يعيش الطفل حالة نفسية صعبة منذ وقوع الحادثة، وسط مطالبات باتخاذ اجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة.

وافاد والد الطفل عبدالرحمن امجد بني عامر، ان نجله تعرض للهجوم قبل ايام اثناء توجهه الى منزل جده، حيث تسبب الكلب باصابته بجروح بالغة استدعت تلقي العلاج، مؤكدا ان الحادثة تركت اثارا جسدية ونفسية على طفله.

وقال والد الطفل ان نجله ما يزال يعاني من حالة خوف وقلق منذ تعرضه للهجوم، موضحا انه يستيقظ ليلا بحالة من الهلع نتيجة ما مر به، في وقت لا تزال اثار الجروح والتشوهات ظاهرة على جسده.

واضاف ان الحادثة لم تقتصر على الاصابات الجسدية، بل سببت معاناة نفسية للطفل واثرت على شعوره بالامان، مشيرا الى ان انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية بات يشكل مصدر قلق للعديد من العائلات.

وطالب والد الطفل الجهات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والعمل على حماية الاطفال والمواطنين داخل الاحياء السكنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وتاتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق، وما تسببه من مخاطر على سلامة السكان.