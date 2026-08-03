٧.٤ مليون دينار صافي ارباح شركة الأسواق الحرة الأردنية خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٦ 

خبرني - أعلنت شركة الأسواق الحرة الاردنية عن ارتفاع صافي أرباحها عن النصف الاول من العام ٢٠٢٦ بنسبة تتجاوز ٣٢ بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان ، ان صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للنصف الاول من عام ٢٠٢٦، بلغ 7.4 مليون دينار، مقارنة ب 5.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة ٣٢ بالمئة .

كما أظهرت البيانات زيادة صافي مبيعات الشركة في النصف الاول من عام ٢٠٢٦ وبارتفاع بنسبة ١٤ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الى ذلك اكدت رئيسة مجلس الادارة خلود محمد السقاف أن شركة الأسواق الحرة الاردنية بهذه الأرقام المبشرة تؤكد عزمها على المضي في تنفيذ استراتيجيتها في تحقيق مزيد من التطوير والتوسع، لافتةً إلى أن النتائج التي حققتها الشركة تعكس كفاءة إدارتها ومرونة نموذج أعمالها، وتطوير مستوى الخدمات بما يواكب أفضل المستويات العالمية.

واكدت السقاف أن الشركة تواصل العمل على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها وتحقيق كل ما يمكنها من التوسع الاستثماري وبما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للشركة ومساهميها ودورها في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي الدكتور مراد أبو عيد أن الأرقام تعكس الأداء الإيجابي للشركة وفريق عملها كاملا ، كما ان النتائج المالية اللافتة عن النصف الاول ، تؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وتشكل دافعاً حقيقيا للشركة لمواصلة تطوير عملياتها التشغيلية وبما يعزز من قدرتها على النمو وتحقيق نتائج متميزة خلال المرحلة المقبلة.