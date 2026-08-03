اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملات الاقتحام والمداهمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات، وتفتيش عشرات المنازل، وإخضاع مواطنين لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مهند أبو طلال والشاب نور شحادة بعد مداهمة بناية سكنية في ضاحية اكتابا، كما اعتقلت الأسير المحرر رأفت مراد مرعي عقب اقتحام منزله في بلدة بلعا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية قرب حاجز بيت فوريك وقرية بيت دجن، برفقة جرافات عسكرية، حيث هدمت بركسا زراعيا وكرفانا، ودمرت خطًا للمياه.

كما داهمت قرية تل جنوب غربي المدينة، وبناية سكنية قرب المستشفى العربي التخصصي وشارع فيصل.

وفي جنين، احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام قرية جلبون، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة فلسطينية قرب دوار الجامعة العربية الأميركية، كما اقتحمت بلدتي الزبابدة وعقابا، وعبثت بمحتويات منازل واعتقلت الشيخ باسل شرقاوي ونجله بهاء.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة كفر قدوم، فيما شهدت بلدتا بيت فجار وتقوع جنوب بيت لحم مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، كما اقتحمت القوات حفلا بمناسبة نجاح أحد طلبة الثانوية العامة في منطقة "أم ركبة" ببلدة الخضر، واحتجزت عددًا من الأهالي.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار، بينما توغلت في بلدتي بيرزيت ودير جرير بمحافظة رام الله.

وبالتوازي مع ذلك، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، إذ اقتحموا قرية أبو انجيم جنوب شرقي بيت لحم، وتمركزوا في عدد من أحيائها وعلى الشارع الرئيس، ما أثار حالة من الخوف بين السكان، في ظل تكرار الهجمات على المنازل والمركبات وإغلاق الطريق الرئيس للقرية.

كما اقتحم مستوطنون أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرقي المدينة وأطلقت قنابل الغاز.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 11,074 اعتداء في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، شملت الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، والإعدامات الميدانية، وتجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، وإقامة الحواجز والإغلاقات.

وتصدرت محافظة الخليل عدد الاعتداءات بـ2224 اعتداء، تلتها رام الله والبيرة بـ2175، ثم نابلس بـ2095، وبيت لحم بـ1137 اعتداء.