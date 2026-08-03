حريق في الجامع الأموي بدمشق بسبب تماسّ كهربائي

خبرني - اندلع مساء الأحد، حريق محدود داخل أروقة الجامع الأموي بدمشق، ناتج عن ماسّ كهربائي في أحد التمديدات القديمة، ‌‏أسفر عن اشتعال أحد المصابيح القديمة عند باب المسجد، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكر مدير مسجد بني أمية الكبير، محمود زيدان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على ‌‏الحريق بشكل كامل، فور وصولها إلى المكان، من دون وقوع أي أضرار مادية تذكر في بنيان الجامع أو محتوياته أو إصابات ‌‏بشرية.

وأوضح أن التدخل السريع حال دون امتداد النيران إلى أي جزء من المعلم الأثري، مثمناً استجابة رجال الدفاع المدني ‌‏المباشرة. ‏

وأشار زيدان إلى أن المسجد لم يتوقف عن استقبال المصلين والزوار، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة جميع التمديدات ‌‏الكهربائية في المسجد تفادياً لتكرار مثل هذه الطوارئ.‏