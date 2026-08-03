في عيد ميلادها.. جدة عمرها قرن تتحدى ترندات الشباب

خبرني - لفتت بولين كانا أشهر جدة مؤثرة في العالم الأنظار بطريقة احتفالها بعيد ميلادها المئة حيث نشرت فيديوهات وهي تخوض تحديات وترندات يروج لها جيل Z، متحدية الصورة النمطية عن كبار السن.

ولم يقتصر احتفال الجدة، التي تلقب بـ"الجدة العصابات" (Gangster Granny)، بيوم ميلادها على الفيديوهات فقط، بل حضرت العرض الأول لفيلم "سبايدرمان" الجديد، وارتدت قميصا عليه رسمة بيكيني، كما خاضت قبل أشهر تجربة "التزلج على الجمهور" خلال حفل موسيقي في تكساس، محققة رقما قياسيا في موسوعة غينيس كأكبر شخص سنا يخوض هذه المغامرة الجريئة.

وتعيش بولين، التي ولدت في أوهايو في الفاتح من شهر أغسطس عام 1926، مع حفيدها روس سميث (33 عاما) في كولومبوس، وهو من يصور مقاطعها الكوميدية وينشرها على منصات التواصل، حيث يتابعها عشرات الملايين حول العالم.

ورغم تجاوزها القرن من العمر، فهي تعتمد على نفسها بالكامل داخل المنزل، وتصعد السلالم وتتحرك باستقلالية، بعد أن تغلبت على سرطان القولون الذي أصابها وهي في السادسة والتسعين وخضعت للعلاج بنجاح.

ويقول حفيدها فخورا بها في يوم ميلادها المائة: "لم يفت الأوان أبدا لتعيش حياتك على أكمل وجه، وجدتي خير دليل على ذلك".