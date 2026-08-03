الأردن.. أجواء حارة تسبق انخفاضا تدريجيا في الحرارة اعتبارا من الأربعاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 37- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 35- 22، وفي المرتفعات الشمالية 32- 20، وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 42- 22، وفي مناطق السهول 36 - 23، وفي الأغوار الشمالية 43 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43- 27 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

ويبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

أما الأربعاء، فيتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل آخر في درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.