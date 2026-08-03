أب أمريكي يقتل رضيعه باستخدام جهاز نفخ الأوراق.. والسبب صادم!

خبرني - وُجهت إلى أب من ولاية فلوريدا الأمريكية تهمة القتل، بعدما اعترف بأنه اعتقد أن استخدام جهاز نفخ الأوراق على ابنه الرضيع سيكون "أمرا ممتعا".

وذكرت قناة WAFF48 أن جيمس ويسترفيلت، البالغ من العمر 38 عاما، وُجهت إليه، الخميس، تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وذلك بعد عامين من وفاة ابنه البالغ من العمر ستة أشهر في المستشفى.

وقالت الشرطة إن الطفل كان يبلغ شهرين فقط عندما أقدم ويسترفيلت، بحسب الاتهامات، على توجيه الهواء إليه بشكل متهور باستخدام جهاز نفخ الأوراق، على سبيل المزاح.

ووُضع الرضيع على أجهزة الإنعاش، لكنه توفي في أغسطس 2024. ووفقا للوسيلة الإعلامية، فإن سبب الوفاة كان إصابة رضية ناجمة عن تعرضه للارتطام نتيجة تعريضه للاهتزاز.

وكان ويسترفيلت يواجه في السابق تهما تتعلق بإساءة معاملة الأطفال على خلفية الحادث الذي أودى بحياة الرضيع، قبل أن تُوجه إليه لاحقا تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. ولا يزال محتجزا في مقاطعة ماريون، ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في سبتمبر.

وتُظهر سجلات المحكمة أن ويسترفيلت، وهو من مدينة بيلفيو، وُجهت إليه في مايو الماضي أيضا تهم حيازة مادة الميثامفيتامين وأدوات مرتبطة بتعاطي المخدرات، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة بشأن هذه التهم في 5 أغسطس، خلال جلسة تمهيدية تسبق المحاكمة.