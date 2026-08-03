بريطانية تراجعت عن اتفاق مزعوم مع أمريكي.. فقتلها ودفن جثتها

خبرني - اتهمت السلطات الأمريكية رجلا من فلوريدا، بقتل شابة بريطانية بعد أن سافرت من بلدها، بزعم أنها اتفقت على دفع مبلغ مالي له لتنفيذ خطة تقضي بـ"الاعتداء عليها جنسيا وتعذيبها وقتلها".

وأظهرت سجلات المحكمة أن عائلة الشابة سونيا إكسلبي، وهي من مدينة بورتسموث في إنجلترا، أبلغت عن اختفائها في أكتوبر 2025، بعد انقطاع أخبارها وعدم عودتها من سفرها إلى الولايات المتحدة.

وبينت التحقيقات أن المتهم دواين هول (54 عاما) وسونيا إكسلبي تعرفا إلى بعضهما عام 2023 عبر موقع إلكتروني مخصص للميول الجنسية غير التقليدية، حيث تبادلا أحاديث عن العبودية والانتحار ورغبتها في أن يقتلها شخص ما.

كما اتفقا، بحسب الادعاء، على أن تدفع له 4 آلاف دولار لمساعدته في تنفيذ رغبتها بالتعرض لاعتداء جنسي وتعذيب ثم قتلها، ووضعا رواية لإبلاغ عائلتيهما وسلطات إنفاذ القانون إذا لزم الأمر.

ووصلت إكسلبي إلى فلوريدا في 10 أكتوبر 2025، حيث اصطحبها هول إلى منزل مستأجر. وقبل لقائهما، اشترى من متجر "وول مارت" أدوات من بينها حبل ومستلزمات أخرى ومجرفة، وفقا لتسجيلات المراقبة وإيصالات الشراء.

وفي اليوم التالي، أرسلت إكسلبي رسائل إلى صديقتها عبر "ديسكورد" قالت فيها إنها خائفة، وإن هول احتجزها وصادر هاتفها وأجبرها على تسجيل مقاطع فيديو وكتابة رسالة لعائلتها.

وبعد اختفائها وعدم عودتها في موعد رحلتها، قادت عمليات مالية باستخدام بطاقتها إلى هول. وفي 17 أكتوبر، عثر المحققون على جثتها مدفونة في قبر ضحل، مع العثور على آثار تشير إلى استخدام المجرفة التي اشتراها هول.

كما أشارت رسائل نصية أرسلتها إكسلبي إلى إحدى صديقاتها إلى أنها ندمت على قرارها وأرادت التراجع عن الاتفاق الذي زعم أنها أبرمته مع دواين هول لتعذيبها وقتلها، بحسب السجلات.

وبعد أيام، عثر المحققون على جثتها مدفونة في قبر ضحل داخل منطقة حرجية في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا.

وأوقف هول لاحقا أثناء قيادته سيارته، بعدما كان قد أرسل إلى أحد أصدقائه طردا يحتوي على مقتنيات شخصية، بينها سكين فولاذية. وأثبتت تحاليل الحمض النووي أن الدم الموجود على السكين يعود إلى إكسلبي.

ويواجه دواين هول، البالغ من العمر 54 عاما من أوكالا بولاية فلوريدا، تهمتي القتل العمد من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار والخطف. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 5 نوفمبرفي مقاطعة ماريون بولاية فلوريدا.