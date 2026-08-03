نازح يمني يفجر قنبلة بمخيم مستهدفا حماه فيقتل شخصين بينهما طفلة

خبرني - قُتل شخصان بينهما طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف، وأصيب شخصان آخران بجروح، الإحد، إثر انفجار قنبلة يدوية داخل مخيم للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، في حادثة قالت مصادر محلية إنها نجمت عن خلافات عائلية.

وأفادت المصادر، أن أحد النازحين ألقى قنبلة يدوية داخل المخيم في محاولة لاستهداف عمه، الذي يعد أيضاً والد زوجته، على خلفية نزاع عائلي، إلا أن القنبلة انفجرت وسط المخيم، ما أسفر عن مقتل الطفلة وابن عم الجاني، وإصابة زوجته وشخص آخر بجروح متفاوتة.



وأضافت المصادر أن المصابين نُقلوا إلى أحد المرافق الصحية لتلقي العلاج، فيما أثار الانفجار حالة من الذعر بين سكان المخيم، الذي يضم أعداداً كبيرة من النازحين، بينهم نساء وأطفال.

وبحسب مصادر أمنية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.