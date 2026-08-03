هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن واقعة شمال شرقي خصب في سلطنة عمان

خبرني - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة شملت ناقلة على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان.

وأضافت أن ربان ناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار على مقربة منها، وذكرت أن الناقلة وجميع أفراد الطاقم بخير.

وكانت الهيئة أفادت السبت، بأنها تلقت بلاغات عن حادثين بحريين قبالة سواحل سلطنة عُمان، أحدهما اصطدام ناقلة نفط بجسم مجهول.

وفي الحادث الأول، اصطدمت ناقلة نفط بجسم مجهول على بُعد قرابة 11 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة ليما العُمانية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها وفقدان السيطرة عليها، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو آثار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت الهيئة بتلقيها بلاغا ثانيا عن حادث وقع على بُعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.

وأفاد ربان ناقلة نفط برؤية ارتطام قوي وانفجار بالقرب من السفينة، دون الإبلاغ عن أي أضرار.

وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط. وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 تموز.

وتتمسك إيران بأن تعبر السفن عبر مسار محاذ لسواحلها، وتهدد باستهداف تلك التي تحاول استخدام مسار بديل يمّر بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان.