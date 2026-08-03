قرار جديد من مصرف سورية بشأن استبدال الليرة القديمة

خبرني - أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم الأحد، عن إتاحة سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من اليوم 2 أغسطس وحتى الخميس 6 أغسطس 2026 من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات السورية كافة، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

وقال مصرف سورية إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد.

وكان مصرف سورية المركزي أعلن في 26 يوليو الماضي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بتاريخ 30 يوليو 2026، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وودعت سورية رسمياً عهد الليرة القديمة التي كانت تحمل فئات منها صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وصورة والده حافظ الأسد، حيث يسعى السوريون للتخلص من بقايا حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن.

وكانت صورة حافظ الأسد، الذي حكم سوريا من عام 1971 وحتى وفاته في عام 2000، موجودة على الورقة النقدية التي تصل قيمتها إلى 1000 ليرة، ولكن مع تدهور قيمة العملة صدرت ورقة أخرى بقيمة 2000 ليرة تحمل صورة بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ عام 2000 وحتى ديسمبر 2024.

فتوى بيع الليرة القديمة

أكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان يوم الخميس الماضي، أنه لا يجوز بيع العملة السورية القديمة بأقل أو أكثر من قيمتها ما دام استبدالها ممكناً.

ورداً على استفسار ورد إليه بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول ما دام استبدالها ممكناً لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي بأقل من قيمتها أو أكثر منها، كأن يبادل شخص عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعين ليرة سورية جديدة، بدلاً من مئة جديدة، شدد المجلس على أنه لا يجوز بيع أو مبادلة هذه العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، ما دام استبدالها ممكناً لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي، لأنها لا تزال تُعد نقوداً، ومبادلتها بهذه الصورة توقع في الربا.