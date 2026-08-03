كيف تكشف الكاميرات المخفية باستخدام هاتف أندرويد؟

خبرني - مع تزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية، يلجأ كثيرون إلى البحث عن طرق لاكتشاف الكاميرات وأجهزة التنصت المخفية، خاصة في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة.

ورغم أن هاتف أندرويد لا يوفر وسيلة مضمونة لاكتشاف جميع هذه الأجهزة، فإنه قد يساعد في رصد بعضها باستخدام الكاميرا أو من خلال فحص شبكات الواي فاي القريبة. لكن هذه الطرق لا تغني عن الفحص اليدوي للمكان، ولا يمكنها اكتشاف جميع أنواع الكاميرات أو أجهزة التنصت.



كيف تستخدم كاميرا الهاتف لاكتشاف الكاميرات المخفية؟

رغم أن هذه الطريقة ليست مضمونة بالكامل، فإنه من الممكن استخدام كاميرا هاتفك للمساعدة في اكتشاف الكاميرات المخفية والميكروفونات أو غيرها من أجهزة التنصت.

ويعود ذلك إلى أن بعض الكاميرات المخفية تصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو ضوء لا تراه العين المجردة، لكنه قد يظهر من خلال عدسة كاميرا الهاتف، بحسب تقرير لموقع "lifewire" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وللقيام بذلك:

- افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك.

- تجول في الغرفة ووجّه الكاميرا نحو الأماكن التي تشك في احتمال إخفاء أجهزة تجسس بها.

- إذا لاحظت ضوءًا ساطعًا مائلًا إلى الأبيض أو البنفسجي، فضع الهاتف جانبًا وافحص المكان عن قرب، فقد يكون مصدره كاميرا مخفية.

اكتشاف الكاميرات المخفية عبر شبكة الواي فاي

إذا لم تكن متأكدًا من المكان الذي قد توجد فيه الكاميرا المخفية، فإن الخيار التالي هو فحص شبكة الواي فاي.

وهناك طريقتان للقيام بذلك: استخدام تطبيق مخصص لفحص الشبكة المتصل بها (وهي الطريقة المفضلة)، أو استخدام إعدادات الهاتف للبحث عن الشبكات القريبة (وهي أقل احتمالًا للنجاح).

استخدام تطبيق مخصص لفحص شبكة الواي فاي

توجد العديد من التطبيقات القادرة على فحص شبكة الواي فاي، ويمكنها اكتشاف مختلف الأجهزة المتصلة بالشبكة، بما في ذلك الكاميرات المتصلة بالإنترنت وغيرها من الأجهزة، بغض النظر عن مكان وجودها داخل المبنى.

وتعرض هذه التطبيقات، مثل تطبيق "Fing" قائمة بالأجهزة المتصلة بالشبكة، ما قد يساعدك على رصد أجهزة غير مألوفة أو تحمل أسماء تشير إلى أنها كاميرات مراقبة أو أجهزة ذكية أخرى.

وفي بعض الحالات، قد تظهر الأجهزة بأسماء تتضمن كلمات مثل Camera أو IPC أو IP Cam أو أسماء شركات تصنيع كاميرات المراقبة، ما قد يساعد في التعرف إليها.

ولكي تنجح هذه الطريقة، يجب أن يكون هاتفك متصلًا بشبكة الواي فاي نفسها التي يُحتمل أن تكون الكاميرا المخفية متصلة بها، لأنها تعتمد على فحص جميع الأجهزة الموجودة على الشبكة.

ورغم أن هذه الطريقة لا تضمن اكتشاف جميع الكاميرات، خاصة إذا لم تكن متصلة بالإنترنت أو كانت تستخدم وسيلة اتصال مختلفة، فإنها غالبًا ما توفر معلومات لا يمكن الحصول عليها باستخدام الطرق الأخرى.

استخدام أداة فحص Wi-Fi في الهاتف

قد تظهر بعض الكاميرات وأجهزة التنصت منخفضة التكلفة ضمن قائمة شبكات الواي فاي في هاتفك. وبالطبع، ليست جميع الكاميرات تعمل لاسلكيًا، كما أن ليس كل جهاز لاسلكي سيظهر في هذه القائمة، لكن الأمر يستحق التجربة.

وللقيام بذلك:

- افتح تطبيق الإعدادات (Settings)، ثم اضغط على الشبكة والإنترنت (Network & Internet)، أو الاتصالات (Connections) في بعض الهواتف.

- اضغط على الإنترنت (Internet) أو Wi-Fi أو أي خيار مشابه.

- تجول داخل المبنى وراقب قائمة شبكات الواي فاي القريبة.