ترمب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الاثنين

خبرني- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترمب، "نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للمضي في أي وقت تريد.

وأكد أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وكانت الضربات ستستمر وسنشن هجوما ضخما، مضيفا "كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع.

وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك" ضد إيران، وبمستويات من القوة العسكرية "لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف ترمب أن طلب تأجيل الهجوم جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يتضمن "الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز"، وإنهاء ما وصفه بـ "التهديد النووي الإيراني".

وأكد أن موافقته على إلغاء الهجوم جاءت "من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة"، مشددًا على أن إلغاء الهجوم يبقى مشروطا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق بسرعة.

وأشار إلى أن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة في هذا الالتزام، داعيا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق.