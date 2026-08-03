إيران تؤكد وجود مساعٍ من الوسطاء لإحياء مذكرة التفاهم مع أميركا

خبرني - قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، اليوم الأحد، إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكّرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران والولايات المتحدة في يونيو (حزيران).

وجاء في تصريح لقشقاوي أدلى به في مقابلة مصوّرة أن "هناك مساعي جارية، لا سيما من جانب الوسطاء، لإحياء اتفاق إسلام آباد المكوَّن من 14 بنداً". وتابع: "يعلمون أن القضية الأساسية، بل إن أساس المسألة الآن، هو قضية مضيق هرمز، لذا نعم، هناك تبادل لوجهات النظر".

وتم التوصل إلى مذكّرة تفاهم إسلام آباد بوساطة قطرية وباكستانية في جولات تفاوض عُقدت في إسلام آباد. وتضمّنت ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز واستئناف الجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن لإبرام اتفاق أوسع نطاقاً. كما نصت على إنهاء الأعمال العدائية في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل حزب الله المدعوم من إيران.

وانهارت مذكّرة التفاهم لاحقاً بعدما تبادلت إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك بنودها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطاً التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصّته تروث سوشال، السبت: "وافقتُ من أجل مصلحة العالم مستقبلاً وبقاء إيران دولة ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريع"، مضيفاً "تشاركني إسرائيل في هذا الالتزام".

وقال قشقاوي، وهو دبلوماسي سابق، إن هناك "تبادلاً دائماً لوجهات النظر ونقاشاً حول المقترحات"، دون الخوض في أي تفاصيل.