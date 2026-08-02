*
الاحد: 02 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية

حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية

  • 02 أغسطس 2026
  • 23:41
حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية

خبرني - شارك حزب الإتحاد الوطني الأردني في البازار الحزبي السياسي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية ، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الحزبي و السياسي لدى الطلبة ، و تشجيعهم على الإنخراط في الحياة السياسية ، انسجامًا مع مسار التحديث السياسي .

وشهدت الفعالية مشاركة الأمين العام لحزب الإتحاد الوطني الأردني محمد فواز الخصاونة ، إلى جانب رئيس فرع الحزب في محافظة عجلون ، وأعضاء فرع الحزب ، و ممثلين عن لجنة الشباب والجامعات ، وعدد من شباب الحزب ، حيث إستعرض جناح الحزب رؤيته السياسية وبرامجه الوطنية ، ودوره في ترسيخ قيم المشاركة السياسية ، وتمكين الشباب والمرأة ، وتعزيز العمل الحزبي المؤسسي .

و أكد الخصاونة أن الجامعات الأردنية تمثل البيئة الأهم لبناء القيادات الوطنية الشابة ، وأن تعزيز الثقافة الحزبية داخل الحرم الجامعي يشكل ركيزة أساسية لإنجاح مشروع التحديث السياسي، وترسيخ قيم الحوار والتعددية والمواطنة الفاعلة.

وتقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني بالشكر والتقدير إلى جامعة عجلون الوطنية ، ممثلة برئيس الجامعة و عمادة شؤون الطلبة، على تنظيم هذه الفعالية النوعية ، مثمنًا جهودها في توفير مساحة للحوار والتفاعل بين الطلبة والأحزاب السياسية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب .

كما دعا الحزب إلى تعميم هذه المبادرة في مختلف الجامعات الأردنية ، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز المشاركة الحزبية، وإعداد جيل واعٍ ومؤهل للمساهمة في مسيرة الإصلاح والتحديث، انطلاقًا من إيمان الحزب بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الأردن .

حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية
حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية
حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية
حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية
حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية
حزب الإتحاد الوطني الأردني يشارك في البازار الحزبي السياسي بجامعة عجلون الوطنية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2026
البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأرد...
  • 2026-08-02 17:19
كريف الاردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG)
كريف الاردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع مجموعة الخليج للت...
  • 2026-08-02 15:22
تحت مظلة مؤسسة أورنج العالمية ومبادرة مدرستي .. طلاب المدارس الرقمية يتميزون في مسابقة WikiChallenge العالمية
تحت مظلة مؤسسة أورنج العالمية ومبادرة مدرستي .. طلاب المدارس الرقمية يتميزون...
  • 2026-08-01 16:26
القيسي إلى عزم… وقريباً قيادات سياسية واقتصادية ونقابية وازنة
القيسي إلى عزم… وقريباً قيادات سياسية واقتصادية ونقابية وازنة
  • 2026-08-01 15:08
(كهرباء إربد) تنهي نقل أعمدة وكوابل شارع الثلاثين
(كهرباء إربد) تنهي نقل أعمدة وكوابل شارع الثلاثين
  • 2026-08-01 14:04
تحت مظلة مؤسسة أورنج العالمية ومبادرة
تحت مظلة مؤسسة أورنج العالمية ومبادرة "مدرستي": طلاب "المدارس الرقمية" يتميزو...
  • 2026-08-01 12:58