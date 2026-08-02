*
الاحد: 02 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • فرنسا تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن القومي

فرنسا تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن القومي

  • 02 أغسطس 2026
  • 23:36
فرنسا تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن القومي

خبرني - أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، قرارا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي.

وينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي، بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.

وكان التدقيق الحكومي يطبق سابقا عندما تتغير ملكية 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية.

وجاء في القرار أن الحد الأدنى تم تخفيضه "للحماية من عمليات الاستحواذ الانتهازية غير الأوروبية على أسهم الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديدات للأمن القومي".

وأضاف القرار أن هذه الخطوة تأتي في خضم توتر جيوسياسي كبير، وستضمن حماية الشركات والتكنولوجيا الضرورية للأمن الفرنسي.

ولتجنب إعاقة قدرة الشركات على جمع رأس المال من الأسواق، سيُطلب من وزارة المالية إصدار قرار في غضون 10 أيام من تقديم الطلب بشأن ما إذا كانت الصفقة تتطلب مراجعة مستفيضة.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الشهر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ملادينوف: نعمل مع الأطراف والوسطاء لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترمب
ملادينوف: نعمل مع الأطراف والوسطاء لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترمب
  • 2026-08-02 23:33
المغرب: 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة
المغرب: 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة
  • 2026-08-02 22:48
الخطوط الجوية الامريكية تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية مارس 2027
الخطوط الجوية الامريكية تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية مارس 2027
  • 2026-08-02 20:43
سنتكوم: تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل اثنتين ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية
سنتكوم: تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل اثنتين ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية
  • 2026-08-02 20:29
الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع عُمان ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر
الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع عُمان ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر
  • 2026-08-02 20:27
قائد أمريكي: لن نستطيع حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية
قائد أمريكي: لن نستطيع حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية
  • 2026-08-02 19:19