تسريبات بيكسل 11.. ترقيات وتراجعات وأسعار أعلى

خبرني - قد تطلب شركة غوغل من مشتري هواتف بيكسل 11 دفع 100 دولار إضافية مقابل هاتف يُحسّن المكونات التي لا يمكن رؤيتها، بينما يترك سؤالًا مهمًا يتعلق بالكاميرا دون إجابة واضحة.

ووفقًا لتسريبات جديدة، سيبدأ سعر الطراز الأساسي من 899 دولاراً، مقارنةً بسعر 799 دولارًا لهاتف بيكسل 10 من العام الماضي، بحسب تقرير لموقع "أندرويد هيدلاينز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وسيحصل المستخدمون، على الأقل، على سعة تخزين أكبر مقابل هذا السعر الإضافي، إذ تشير التسريبات إلى أن بيكسل 11 سيبدأ بسعة 256 غيغابايت بدلًا من 128 غيغابايت، بينما تتضمن المواصفات المسربة خيارين لذاكرة الوصول العشوائي هما 12 غيغابايت و16 غيغابايت.

ومع ذلك، تذكر التسريبات نفسها كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع فقط، رغم أن التصاميم المسربة الأخرى لا تزال تُظهر ثلاث فتحات للكاميرات الخلفية.

وتُعد سعة التخزين أكبر ترقية واضحة في الهاتف. فمضاعفة السعة الأساسية إلى 256 غيغابايت ستجعل الطراز الأساسي من بيكسل 11 أقل معاناة من محدودية المساحة، بينما سيظل إصدار 512 غيغابايت متاحًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين أكبر.

كما ترتفع سعة ذاكرة الوصول العشوائي في الفئة الأعلى، إذ تشير التسريبات إلى أن هاتف بيكسل 11 سيأتي بذاكرة 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت إلى جانب معالج Tensor G6 من "غوغل" والمعالج المساعد Titan M3.

ورغم أن زيادة الذاكرة لا تضمن أداءً أفضل، فإنها تمنح "غوغل" مساحة إضافية لتشغيل التطبيقات الأكثر تطلبًا والميزات التي تعمل مباشرة على الجهاز.

وتشير مواصفات الكاميرا المسربة إلى وجود مستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابكسل، من دون أي ذكر لعدسة تقريب. ولو أُخذت هذه المواصفات وحدها، فستشير إلى أن الطراز الأساسي من سلسلة بيكسل القادمة قد ينتقل من ثلاث كاميرات خلفية إلى كاميرتين فقط.

لكن التصاميم المسربة تجعل هذا الاستنتاج غير مؤكد، إذ لا تزال تُظهر ثلاث فتحات للكاميرات الخلفية، ما يعني أن قائمة المواصفات قد تكون غير مكتملة، أو أن الفتحة الثالثة قد تضم مستشعرًا آخر. كما يُقال إن "غوغل" تخطط للإبقاء على ميزة Super Zoom حتى x30، لكن العتاد المسؤول عن توفيرها لا يزال غير واضح.

أما بقية المواصفات، فلا تبدو كافية لتبرير الزيادة في السعر. فقد ارتفعت سعة البطارية بمقدار 15 ملّي أمبير/ساعة فقط، من 4,970 ملّي أمبير/ساعة إلى 4,985 ملّي أمبير/ساعة، بينما بقيت سرعة الشحن السلكي عند 30 واط.

وبذلك، يأتي بيكسل 11 الأساسي مع ترقية ملموسة في سعة التخزين، وذاكرة وصول عشوائي أكبر في الفئة الأعلى، ومنظومة كاميرات لا تزال بحاجة إلى توضيح. وحتى تؤكد "غوغل" المواصفات النهائية، سيظل السؤال المتعلق بعدسة التقريب هو أبرز نقطة تستحق المتابعة قبل الحكم على ما إذا كان سعر 899 دولارًا مبررًا أم لا.