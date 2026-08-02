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تيباس يهاجم رئيس ريال مدريد: لا يملك المصداقية لإعطاء دروس في كرة القدم

  • 02 أغسطس 2026
  • 23:25
تيباس يهاجم رئيس ريال مدريد لا يملك المصداقية لإعطاء دروس في كرة القدم

خبرني - رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) سريعاً على بيان نادي ريال مدريد الذي يدافع فيه عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء خصخصة جزء من الحقوق الخاصة لبطولة كأس العالم، وهاجم فلورنتينو بيريز رئيس النادي العاصمي الذي قارن بين مقترح فيفا ومشروع سابق للرابطة الإسبانية.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية إن الجزء الأول من بيان ريال مدريد كان مثالياً، مشدداً "من غير المقبول أن يتصرف فيفا بشكل فردي في عائدات كرة القدم في المستقبل دون استشارة الأندية التي تتحمل التكاليف والمخاطر".

ودافع تيباس عن مشروعه الاستثماري في الرابطة الإسبانية، مستنكراً رواية ريال مدريد.

أوضح رئيس رابطة الليغا: في مقترحنا كان لكل ناد حرية الانضمام للمشروع الاستثماري من عدمه، وريال مدريد لم ينضم إليه، ولم يكن ملزماً بالانضمام إليه، ولم ينفق يورو واحداً من إيراداته.

وأضاف تيباس أن معظم الأندية الإسبانية وافقت على مشروع الليغا، مضيفاً "لقد التزمنا بالاستقلالية التي تحدث عنها بيان ريال مدريد".

وتابع: بيان فلورنتينو بيريز متناقض، فمن ينتقد الأندية الأخرى لسعيها نحو تعظيم إيراداتها مستقبلا، كان يتعهد بالحصول على إيرادات من ملعب سانتياغو برنابيو بمنح عقد إيجار إدارة الملعب لمدة 20 عاماً لأحد الصناديق الاستثمارية، واستمر لمدة عام في البحث عن مستثمرين للانضمام إلى ريال مدريد.

وواصل تيباس هجومه: عندما يتصرف ريال مدريد بحرية في هذا الصدد فإنه يكون اتجاهاً جديداً واستراتيجية مالية، أما إذا فكرت أندية أخرى في نفس الخطوة، ستصنف بأنها رهن عقاري.

وختم تيباس بيانه بالسخرية من رئيس نادي ريال مدريد ومشروعه السوبرليغ، قائلاً: لم يعد لديه مصداقية كافية لتقديم دروس حول مستقبل كرة القدم، هل تتذكرون ما قيل بأن السوبرليغ سينقذ كرة القدم من الدمار؟.

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