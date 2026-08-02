رئيس الوزراء البريطاني: إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة كرة القدم

خبرني - قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، يوم الأحد، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة كرة القدم العالمية، في أحدث تداعيات للأزمة التي أثارتها خطة بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتراجع عنها.

وقال بيرنهام: لا أعتقد أن إنفانتينو الشخص المناسب لقيادة كرة القدم على المستوى العالمي. الخطة التي طُرحت كانت مسيئة لكثير من العاملين في اللعبة حول العالم، ولا يمكن ببساطة أن نتجاوزها وننساها، لأنها لم تكن مقبولة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن، السبت، فقدانه الثقة في قيادة فيفا، في خطوة قد تمهد الطريق لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي. كما أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) أن قيادة فيفا "توقفت عن وضع كرة القدم في المقام الأول.

واضطر إنفانتينو إلى التراجع عن خطته المثيرة للجدل، التي كانت تقضي ببيع جزء من أرباح كأس العالم عبر شركة تجارية جديدة تتولى إدارة أبرز بطولات فيفا.

وانهارت الخطة بعدما اتفقت الاتحادات ال55 الأعضاء في يويفا، يوم الخميس، على مقاطعة كأس العالم وجميع بطولات فيفا الأخرى، كما أعلن كل من كونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم معارضتهما للمشروع.

ورغم تراجع إنفانتينو، أكد يويفا أنه سيعمل مع الاتحادات القارية الأخرى على "وضع آلية تضمن عدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً. ولا ينبغي استبعاد أي خيار.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة فيفا المقبلة في شهر مارس بالعاصمة المغربية الرباط، على أن يكون 18 نوفمبر آخر موعد لتقديم ملفات الترشح، أي قبل أربعة أشهر من موعد التصويت.