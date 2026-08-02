تفاصيل مثيرة عن زفاف رونالدو وجورجينا .. فندق فاخر وارتداء الأسود إلزامي

خبرني - كشفت تقارير صحافية برتغالية أن أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي يستعد للزواج من خطيبته جورجينا رودريغيز، وإقامة حفل الزفاف يوم السبت في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية نقلاً عن تقارير برتغالية، أنه جرى حجز الكاتدرائية في عاصمة الجزيرة فونشال، لإقامة حفل زفاف كبير يوم السبت المقبل، إذ تبدأ عادة حفلات الزفاف في الكاتدرائية عند الساعة الثالثة مساء.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو (41 عاماً)، الذي نشأ في فونشال، وخطيبته عارضة الأزياء جورجينا (32 عاماً)، حجزا فندق "سافوي بالاس" الفاخر من فئة خمس نجوم، القريب من الكاتدرائية، لاستضافة حفل الاستقبال.

وقال مصدر: أُبلغ نزلاء الفندق بأن طابقين سيكونان خارج الخدمة يومي الجمعة والسبت، إلى جانب إغلاق عدد من مناطق تقديم المشروبات.

وتعرف على جورجينا، صاحبة الأصول الإسبانية والأرجنتينية، عام 2016، وتقدم لخطبتها في أغسطس الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، التُقطت للثنائي صور وهما يرتديان خاتمي ألماس أثناء صعودهما إلى يخت في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وكان رونالدو قد صرّح في وقت سابق بأنه وجورجينا يخططان للزواج بعد كأس العالم، التي ودّعتها البرتغال الشهر الماضي عقب الخسارة أمام إسبانيا، التي تُوجت لاحقاً باللقب.

اللون الأسود إلزامي

من جانبها أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه وبحسب دعوة مسربة لحفل الزفاف، طُلب من الضيوف ارتداء اللون الأسود بالكامل.

وأثار هذا الشرط الكثير من التساؤلات، إذ رجح البعض أن جورجينا، التي من المتوقع أن ترتدي الفستان الأبيض، أرادت خلق تباين بصري مميز استعداداً لصور قد تُنشر في مجلة عالمية.

وباعتبارهما من أشهر الثنائيات في العالم، فمن المتوقع أن تتنافس وسائل الإعلام بشدة للحصول على الصور الأولى من الحفل، متى أُقيم.

قائمة المدعوين

لم يتم تأكيد قائمة المدعوين حتى الآن، لكن أحد المصادر أكد للصحيفة البريطانية أنها ستضم عدداً من نجوم كرة القدم، إلى جانب مشاهير من عالم الفن.

وتشير التقارير إلى أن الدعوات وُجهت إلى ريو فرديناند، وفينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، بالإضافة إلى الممثل فين ديزل، والممثلة الإسبانية إستير إكسبوسيتو، التي يقال إنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع مبابي.

وأضاف التقرير أن ريهانا وجينيفر لوبيز ودريك وترافيس سكوت تلقوا دعوات للحضور.

وتضم القائمة أيضاً الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الذي سبق أن قال له رونالدو إنه سيتزوج جورجينا بعد كأس العالم، وهو ما اعتبره كثيرون من أبرز الإشارات إلى قرب إقامة الزفاف.

