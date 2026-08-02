المغرب: 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال محاولة عبور جماعية إلى مدينة سبتة الإسبانية، مشيرة إلى أن نحو 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى سبتة، فيما سعى نحو 1135 شخصا إلى دخول مدينة مليلية.

وقالت وزارة الداخلية إن تدفق المهاجرين نحو سبتة ومليلية جاء نتيجة نشاط المهربين وانتشار معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع أعداداً كبيرة إلى محاولة العبور.

وأضافت أن السلطات تعاملت مع محاولات العبور الجماعية، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الهجرة غير النظامية، والحفاظ على سلامة الأشخاص والنظام العام.

وشهدت مدينة سبتة خلال الأيام الماضية موجة عبور جماعية، حيث حاول آلاف الأشخاص الوصول إلى الجيب الإسباني براً وبحراً، فيما عاد معظم من تمكنوا من الدخول إلى المغرب.

وتسببت موجة العبور في أزمة بين المغرب وإسبانيا، وسط تحركات أمنية مكثفة على الحدود، فيما واصلت السلطات المغربية والإسبانية التنسيق للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية.

وتعد هذه الموجة من أكبر محاولات العبور نحو سبتة خلال السنوات الأخيرة، وأعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الاهتمام الأوروبي.

رويترز