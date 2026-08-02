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الصقور: أنا مرتاح وسنعتمد على أبناء الوحدات

  • 02 أغسطس 2026
  • 22:46
الصقور أنا مرتاح وسنعتمد على أبناء الوحدات

خبرني - أكد رئيس نادي الوحدات، يوسف الصقور "المختار" أن النادي سيعتمد في المرحلة المقبلة على أبنائه، وأن الرؤية المستقبلية ترتكز على بناء جيل جديد من اللاعبين الشبان، وذلك بعد استنزاف خزينة النادي في صفقات الشراء.

واستهجن الصقور المبالغ المرتفعة التي تُدفع للاعبين محليين وتتجاوز 300 ألف دينار، واصفاً ذلك بـ"غير المقبول"، وأكد ارتياحه لقراراته ببناء جيل جديد، مشيراً إلى أن حصد البطولات ليس أولوية في الوقت الراهن.

ويعتبر أنّ هذه الرؤية قد لا تعجب أحدًا لكناه السبيل الوحيد لبناء جيل يعتمد عليه النادي من قلب فرق الفئات العمرية المميزة.

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