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  • الصفدي ونظيره السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

الصفدي ونظيره السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

  • 02 أغسطس 2026
  • 22:41
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، المستجدات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرَّين بشأن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد، واستعادة الهدوء، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والحد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة.

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