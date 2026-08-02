خبرني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تسجيلاً صوتياً منسوباً لوزير سابق في الحكومة الحالية، يتضمن حديثاً غاضباً مع شخص يدعى "يزن"، تخلله توبيخ وعبارات تهديد، من بينها التوعد بـ"طحنه"، إلى جانب مطالبته بتقديم استقالته من إحدى الشركات.

وأثار التسجيل المتداول تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث انقسمت التعليقات بين المطالبة بالتحقق من صحة التسجيل وظروف تسجيله، وبين التساؤل عمّا إذا كان الشخص المذكور في التسجيل قد استقال بالفعل، فيما تداول آخرون عبارة: "هل طُحن يزن؟" على سبيل التندر.

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة التسجيل الصوتي أو ملابساته، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحته أو من توقيت تسجيله.