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  • حريق ضخم بموقع صناعي في فرنسا يعزل 30 ألف شخص داخل منازلهم

حريق ضخم بموقع صناعي في فرنسا يعزل 30 ألف شخص داخل منازلهم

  • 02 أغسطس 2026
  • 21:30
حريق ضخم بموقع صناعي في فرنسا يعزل 30 ألف شخص داخل منازلهم

خبرني - فرضت السلطات الفرنسية إجراءات احترازية مشددة على سكان 5 بلديات شرقي البلاد، بعد اندلاع حريق داخل موقع صناعي مصنف خطر.

وطالبت محافظة موزيل نحو 30 ألف شخص في بلديات غاندرانج وأمنيفيل وفيتري سور أورن وكلوانج ورومبا بالبقاء داخل منازلهم حتى إشعار آخر، في إطار التدابير الوقائية المتخذة لاحتواء تداعيات الحريق.

واندلع الحريق داخل مستودع تبلغ مساحته نحو 500 متر مربع تابع لشركة متخصصة في الوقود والطاقة البديلة، ويقع ضمن المنطقة الصناعية بمدينة غاندرانج، المصنفة ضمن المواقع الصناعية الخطرة.

ودفعت السلطات الفرنسية بحوالي مئة عنصر من فرق الإطفاء، مدعومين بخمسين آلية مختلفة، للعمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأكد رئيس بلدية غاندرانج، كانتان بيغو، ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات، خاصة في ظل وجود مواد كيميائية داخل الموقع الصناعي.

وشددت الجهات المحلية على أهمية إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، وتجنب الخروج أو التنقل إلا عند الضرورة القصوى، مع الابتعاد تمامًا عن محيط الحريق حتى انتهاء عمليات الإطفاء وإعلان زوال الخطر.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه فرنسا خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الحرائق الكبيرة، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات السلامة والاستجابة السريعة للحوادث الصناعية والبيئية.

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