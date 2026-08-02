أسطورة جديدة تطرق أبواب ميسي في إنتر ميامي

خبرني - مع وجود الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أصبح إنتر ميامي الأمريكي وجهةً جذابةً للاعبين الذين حققوا كل شيء في أوروبا، ويتطلعون لخوض تجربة جديدة.

وبات قريبا من الانضمام لهؤلاء النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي قد يغادر صفوف نابولي الإيطالي هذا الصيف، بعد موسمٍ أول لم يقدم فيه أداءً على المستوى المعهود.

بحسب الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا، فإن دي بروين تلقى عروضاً من إنتر ميامي وسان دييغو إف سي الأمريكيين في يونيو/ حزيران 2025، بل وأجرى محادثات مع كلا الناديين.

وبدا أن دي بروين قد اختار البقاء في أوروبا لفترة أطول بعد رفضه العرضين، لكن الآن بات خيار الدوري الأمريكي أكثر جاذبية.

وجدد نادي إنتر ميامي اهتمامه بدي بروين، ويريد ضمه إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز ورودريغو دي بول.

لكن فريق ميسي سيجد منافسة على التعاقد مع صاحب الـ35 عاما من قبل شيكاغو فاير وسان دييغو إف سي، اللذين يسعيان أيضاً لضمه.

يُذكر أن دي بروين فاز بجميع الألقاب الممكنة مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة لعبه مع النادي قبل انتقاله لنابولي الصيف الماضي، وفرض نفسه كأحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".