إلغاء رحلة الطيران.. حقوق المسافر في استرداد التذكرة والتعويض والخدمات المجانية

خبرني - واجه كثير من المسافرين حالة من الارتباك عند تلقي إشعار بإلغاء رحلة الطيران، خاصة مع عدم معرفة الإجراءات الصحيحة التي تضمن استعادة قيمة التذكرة أو الحصول على رحلة بديلة وخدمات الرعاية اللازمة.

وتفرض أنظمة الطيران المدني الدولية على شركات النقل الجوي توفير حلول للمسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات، سواء عبر إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة، مع اختلاف التعويضات حسب سبب الإلغاء ووقت إبلاغ الراكب.

وتلتزم كافة شركات الطيران قانونيًا بتقديم خيارات تعويضية وخدمات بديلة بموجب اتفاقية مونتريال للتحليق الجوي، مما يجعل الوعي بهذه الإجراءات الخطوة الأولى للحصول على التعويض المالي أو الاستفادة من الخدمات البديلة بسهولة.

ما الخيارات المالية والتعويضات المتاحة عند إلغاء الرحلة؟

وفقا لموقع "عرب فلاينج" تمنح القوانين المُنظمة للطيران المدني المسافر حقًا أصيلًا في استرداد الأموال أو إعادة الحجز مجانًا في حالات إلغاء الرحلات، سواء كان السبب يعود لأعطال فنية أو لتقلبات الأحوال الجوية. وتتحدد طبيعة التعويض بناءً على التوقيت والخيارات المتاحة:

استرداد كامل قيمة التذكرة

يحق للمسافر استرجاع 100% من قيمة التذكرة في حال رفض المقترحات والرحلات البديلة المقدمة من الناقل الجوي.

إعادة الحجز المجاني

تُتيح الشركة إمكانية تعديل حجز الرحلة مجانًا وتلقائيًا على أول رحلة متوفرة.

التعويض المالي المباشر

يُستحق للمسافر تعويض مالي قد يصل إلى 600 دولار أمريكي عند إبلاغه بالإلغاء قبل موعد الرحلة بمدة تقل عن 14 يومًا.

توفير الخدمات والرعاية

عند الموافقة على السفر عبر رحلة بديلة تتطلب انتظارًا طويلًا، تلتزم الشركة بتوفير الإقامة الفندقية، الوجبات، وتسهيلات الاتصال مجانًا.

ما هي الخدمات والتسهيلات الفورية المقدمة داخل المطار؟

لا تقتصر حقوق المسافرين على التعويضات المادية المؤجلة، بل تشمل التزامات فورية توفرها شركة الطيران داخل المطار خلال ساعات الانتظار، وأبرزها:

تقديم الوجبات والمشروبات المجانية المتناسبة مع مدة الانتظار.

توفير إقامة فندقية كاملة وتنقلات إذا تجاوز وقت انتظار الرحلة البديلة 8 ساعات.

إتاحة وسائل الاتصال المجانية (سواء عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت) للتواصل مع العائلة.

في حال عدم تقديم هذه الخدمات بشكل مباشر من موظفي الشركة، يُنصح بالاحتفاظ بفواتير كل المصاريف الشخصية والتقديم على طلب استرداد لاحقًا.

متى تسقط التعويضات المالية عن شركات الطيران؟

تحدد الأطر القانونية بعض الاستثناءات التي تُعفى فيها شركة الطيران من تقديم التعويض المالي الثابت، وتقتصر على الظروف القاهرة الخارجة عن إرادتها، ومنها:



الكوارث الطبيعية والعواصف الجوية الشديدة التي تعوق حركة الطيران.

الإضرابات العمالية العامة والأزمات الأمنية والسياسية الحرجة.

وجود مشكلات إدارية تخص وثائق السفر الشخصية أو التأشيرات الخاصة بالراكب.

ومع ذلك، تظل شركة الطيران مُلزمة بتقديم توضيح رسمي ومكتوب يُحدد أسباب الإلغاء بدقة عند طلب المسافر.

خطوات عملية لتأمين حقوقك فور إلغاء الرحلة الجوية

لضمان الحصول على التعويضات المستحقة وتفادي أي مماطلة، يُنصح باتباع الخطوات الميدانية التالية: