تستيقظ مرهقًا رغم النوم؟ 7 أطعمة قد تساعدك على التنفس بشكل أفضل ليلا

خبرني - تعرف على 7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية قد تساعد في تحسين جودة النوم وتقليل أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي.

لا يرتبط انقطاع النفس الانسدادي النومي بجودة النوم فقط، بل يمثل مشكلة صحية تؤثر في التنفس ومستويات الأكسجين خلال الليل، إذ يتعرض مجرى الهواء للانسداد بشكل متكرر أثناء النوم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر والإرهاق ومضاعفات صحية محتملة.

ورغم أن العلاج الطبي يظل الأساس في التعامل مع هذه الحالة، تشير دراسات حديثة إلى أن نمط الحياة، وعلى رأسه النظام الغذائي، قد يلعب دورًا مساعدًا في تخفيف الأعراض، خصوصًا من خلال أطعمة تحتوي على مركبات مضادة للالتهاب وعناصر تدعم صحة القلب والوزن والنوم.

الخضراوات الورقية

تأتي الخضراوات الورقية الخضراء في مقدمة الأطعمة التي قد تكون مفيدة لمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي، بفضل احتوائها على مضادات أكسدة ومركبات تساعد في تقليل الالتهابات.

فالانسداد المتكرر لمجرى الهواء أثناء النوم يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين، وهو ما قد يسبب حالة تعرف باسم "الإجهاد التأكسدي"، التي ترتبط بزيادة الالتهابات داخل الجسم.

كما توفر هذه الخضراوات عنصر المغنيسيوم، الذي يساعد على استرخاء العضلات ودعم نوم أكثر استقرارًا، إضافة إلى غناها بالألياف وقلة سعراتها الحرارية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للحفاظ على وزن صحي.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين على مستويات مرتفعة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي ترتبط بتقليل الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهابات المسالك الهوائية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الحصول على كميات كافية من أوميغا 3 قد يساعد في تقليل مرات الاستيقاظ أثناء الليل وتحسين جودة النوم.

ولا تقتصر فوائد هذه الأحماض على النوم فقط، إذ يحتاج مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى دعم صحة القلب، بسبب ارتباط الحالة بزيادة الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

الحبوب الكاملة

تلعب الحبوب الكاملة دورًا مهمًا في إدارة الوزن، وهو عامل مؤثر في شدة أعراض انقطاع النفس أثناء النوم.

وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترات أطول وتحسين عملية الهضم، كما تساهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على جودة النوم وتقليل الالتهابات.



المكسرات

يعد اللوز والجوز والفستق من الخيارات الغذائية التي قد تقدم فوائد متعددة للأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

وتحتوي المكسرات على المغنيسيوم، الذي يساعد في استرخاء العضلات، إضافة إلى البروتين والألياف اللذين يدعمان التحكم في الوزن.

كما تحتوي بعض أنواع المكسرات على فيتامين "هـ" ومركبات مضادة للأكسدة، إلى جانب الميلاتونين الطبيعي الذي يساعد الجسم على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

التوت

قد تؤدي نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم إلى انخفاض مستويات الأكسجين، الأمر الذي يزيد من الإجهاد التأكسدي في الجسم.

ويتميز التوت باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مواجهة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، كما يوفر كمية جيدة من الألياف التي تدعم الشعور بالشبع والحفاظ على وزن صحي.

البروتينات قليلة الدهون

تحتوي البروتينات قليلة الدهون على حمض التربتوفان، الذي يستخدمه الجسم في إنتاج هرمونات مرتبطة بالنوم، مثل الميلاتونين، ما قد يساعد في تنظيم دورة النوم وتحسين جودته.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن منتجات الألبان قليلة الدسم قد ترتبط بانخفاض شدة الأعراض لدى بعض الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، خصوصًا مع الحفاظ على وزن صحي.

الغذاء ليس علاجًا وحيدًا

رغم أهمية هذه الأطعمة، يؤكد الخبراء أن الاعتماد على النظام الغذائي وحده لا يكفي لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، خصوصًا في الحالات المتوسطة والشديدة.

لكن اختيار أطعمة غنية بالألياف، ومضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والبروتينات المتوازنة، قد يكون خطوة داعمة ضمن خطة شاملة تشمل المتابعة الطبية، والنشاط البدني، والحفاظ على وزن مناسب.

ففي معركة استعادة النوم الهادئ، قد يكون ما يوضع في الطبق جزءًا من الحل.