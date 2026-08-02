صدور النسخة الأردية من كتاب «في باكستان... من فيض الذاكرة» للدكتور زيد المحيسن

خبرني - صدر حديثًا باللغة الأردية كتاب «في باكستان... من فيض الذاكرة» للدكتور زيد أحمد المحيسن، بترجمة أنجزها الأستاذ سيد متين أحمد شاه، في إصدار جديد يعزز جسور التواصل الثقافي بين الأردن وباكستان.

ويوثق الكتاب مرحلة مهمة من حياة المؤلف امتدت لأكثر من خمس سنوات قضاها في باكستان، حيث جمع بين الدراسة والعمل مذيعًا في هيئة الإذاعة الباكستانية، مسجلًا عبر يومياته ومشاهداته تفاصيل تلك التجربة الإنسانية والمهنية، وما حملته من مواقف وأحداث تركت أثرًا في مسيرته.

ويقدم الإصدار صورة حية عن المجتمع الباكستاني، وثقافته، وعاداته، وحياته الأكاديمية والإعلامية، من خلال سرد يوثق جوانب مختلفة من الحياة اليومية، ويعكس خصوصية التجربة التي عاشها المؤلف.

ويُعد الكتاب شهادة إنسانية وثقافية توثق تجربة عربية في باكستان، وتعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، كما يتيح للقارئ الناطق باللغة الأردية التعرف إلى هذه التجربة الفريدة من خلال ترجمة أمينة نقلت مضمونها إلى واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في باكستان.