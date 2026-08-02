لابورت بطل المونديال.. بسعر يفوق الخيال

خبرني - أصبح إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا وفريق أتلتيك بلباو الإسباني، مطلوبا بشدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أدائه المذهل في كأس العالم 2026.

وأسهم لابورت بأدائه المذهل في تتويج الماتادور بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وتمكن مع زميله باو كوبارسي مدافع برشلونة من حماية عرين البطل في 7 من 8 مباريات خاضها، حيث تلقى هدفا واحدا فقط، كأقل منتخب متوج يتلقى أهدافا في تاريخ البطولة.

وقد أتاحت بطولة كأس العالم 2026 الفرصة للعديد من اللاعبين للتألق، أو لتأكيد أنهم ما زالوا في قمة مستواهم، رغم وجود بعض الشكوك، خاصةً حول قدراتهم البدنية، إلا أن رودري، على سبيل المثال، بدد كل الشكوك، مؤكدًا أنه لا يزال من بين الأفضل في مركزه.

وينطبق الأمر نفسه على إيمريك لابورت، الذي قدم مع بلباو موسما جيدا، وإن لم يكن مميزا، حيث تراجع نجم قلب الدفاع قليلًا عن الأنظار، لكنه أثبت أنه ما زال يقدم أداء ممتازا.

سمحت كأس العالم للابورت باستعادة قيمته، خاصةً بعد استفسار نادي برشلونة عن إمكانية انتقاله، لكن إدارة النادي الباسكي لا تنوي بيعه للكتالونيين، الذين توترت علاقتهم بهم منذ قضية ويليامز.

وبينما ترددت شائعات في وقت ما عن وجود شرط جزائي بقيمة 15 مليون يورو فقط، تم دحض هذه الشائعة سريعًا، وتم تحذير الأندية المهتمة بالمدافع الإسباني ذي الأصول الفرنسية بأنها سيتعين عليها دفع مبلغ ضخم.

وفقا لما نقله موقع "فوت ميركاتو" عن صحيفة AS الإسبانية، فقد تم تحديد السعر المطلوب للتخلي عن لابورت بـ80 مليون يورو، وهو مبلغ هائل للاعب يبلغ من العمر 32 عاما.

ويرتبط لابورت بعقد مع أتلتيك بلباو حتى عام 2028.. ويبقى أن نرى أي الأندية ستتحرك لضمه، نظرًا لأن برشلونة لم يعد ضمن المنافسة.

يذكر أن ريال مدريد كان مهتما بخدمات اللاعب في وقت سابق، ومن المرجح جدا أن تتحرك الأندية الإنجليزية عندما يعود اللاعب إلى إقليم الباسك بعد إجازته المونديالية.