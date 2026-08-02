*
الاحد: 02 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • المغرب يطلق اسم ترمب على طريق سريع في الصحراء الغربية

المغرب يطلق اسم ترمب على طريق سريع في الصحراء الغربية

  • 02 أغسطس 2026
  • 19:31
المغرب يطلق اسم ترمب على طريق سريع في الصحراء الغربية

خبرني - أطلق المغرب اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه تم إطلاق اسم "الطريق السريع دونالد ج. ترمب" على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، في سياق نشرها لرسالة وجهها العاهل المغربي إلى الرئيس الأميركي في الثاني من يوليو، معلنا فيها عن قرار التسمية.

وقال الملك محمد السادس في رسالته إلى ترامب إن «اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة».

وأضاف «عرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة».

 وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 1055 كيلومترا، مما يجعله «أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا».

في ديسمبر 2020، أعلن ترمب بشكل مفاجئ تأييده للخطة المغربية لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جرّاح عراقي يعيد بناء أنف في جبين مريض
جرّاح عراقي يعيد بناء أنف في جبين مريض
  • 2026-08-02 20:18
في قرار استثنائي.. مدينة كندية تسمح ببث أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت
في قرار استثنائي.. مدينة كندية تسمح ببث أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت
  • 2026-08-02 19:03
سمكة بلا عيون ودماغها مرئي.. اكتشاف غامض بكهف في أمريكا
سمكة بلا عيون ودماغها مرئي.. اكتشاف غامض بكهف في أمريكا
  • 2026-08-02 18:52
حرائق أوروبا تشتعل.. مروحيتان تصطدمان في اليونان وسط موجة الحر
حرائق أوروبا تشتعل.. مروحيتان تصطدمان في اليونان وسط موجة الحر
  • 2026-08-02 18:24
اكتشاف تقنيات هندسة متطورة تعود إلى 5000 عام مهدت لبناء الأهرامات
اكتشاف تقنيات هندسة متطورة تعود إلى 5000 عام مهدت لبناء الأهرامات
  • 2026-08-01 21:39
تسمم جماعي في الفلوجة.. نقل 22 امرأة وطفلًا للمستشفى وإغلاق المطعم
تسمم جماعي في الفلوجة.. نقل 22 امرأة وطفلًا للمستشفى وإغلاق المطعم
  • 2026-08-01 09:24