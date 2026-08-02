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الحكومة تمدد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية المتراكمة لمدة 60 يوما

  • 02 أغسطس 2026
  • 19:13
الحكومة تمدد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية المتراكمة لمدة 60 يوما

خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المروريَّة المتراكمة والمستحقَّة على المخالفين قبل تاريخ 27/3/2026م؛ وذلك بمنح المخالف خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

ويهدف القرار إلى تشجيع المواطنين ممَّن ارتكبوا مخالفات قبل نفاذ أحكام نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعيَّة للسائقين لسنة 2026م، على الاستفادة من الخصم أسوة بغيرهم من المواطنين وتسديد ما ترتَّب عليهم من قيم مخالفات، وذلك انسجاماً مع القرارات التي تمَّ اتِّخاذها في شهر شباط الماضي بهذا الخصوص.

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