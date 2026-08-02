الاردن .. (أصحاب المطاعم والحلويات) تدعو إلى تشديد الرقابة للحد من حالات التسمم

خبرني - دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، الأحد، إلى تشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم ومحال الحلويات، للحد من تكرار حالات التسمم الغذائي، مؤكداً أن تكرار هذه الحوادث بصورة موسمية يستدعي الوقوف على أسبابها ومعالجتها.

وقال عواد خلال حديثه لقناة "المملكة" إن تكرار حالات التسمم الغذائي يشير إلى وجود مشكلة تتطلب تحديد أسبابها بدقة، داعياً إلى التحقق مما إذا كانت ناجمة عن إهمال من بعض أصحاب المنشآت الغذائية، أو ضعف في الرقابة والتفتيش، أو عوامل أخرى، ومؤكدا ضرورة تحديد مكامن الخلل ومعالجتها.

وأضاف أن المنشآت الغذائية مطالبة بإدارة كميات الطعام بصورة سليمة، وإعدادها وفق الحاجة وعدم تخزينها أو عرضها لفترات طويلة، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار بعض العروض بشكل لافت قد يدفع المستهلك إلى التساؤل عن أسباب هذا الانخفاض، داعياً إلى التأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وأكد عواد أهمية استمرار الحملات الرقابية وفرض المخالفات بحق المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات السلامة الغذائية، مع تعزيز التوعية للمواطنين لتجنب التعرض لحالات التسمم الغذائي.

ولفت إلى أن حالات التسمم قد تكون خطيرة لدى بعض الأشخاص، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية شديدة، ما يستوجب مواصلة التحقيق في أسباب هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

دعت جهات رسمية ونقابية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة، حفاظاً على سلامة العاملين والمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن على أهمية التزام المنشآت الاقتصادية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير متطلباتها في بيئة العمل، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تعريض العاملين لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، واتخاذ الإجراءات التي تحد من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.