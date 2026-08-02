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  • في قرار استثنائي.. مدينة كندية تسمح ببث أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت

في قرار استثنائي.. مدينة كندية تسمح ببث أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت

  • 02 أغسطس 2026
  • 19:03
في قرار استثنائي مدينة كندية تسمح ببث أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت

خبرني - وافقت الشرطة الكندية في ريجينا على منح مسجد وسط المدينة تصريحًا يسمح ببث الأذان خارجيًا عبر مكبرات الصوت، بحسب ما نشره موقع "كندا اليوم".

ويأتي القرار بعد أسابيع من الجدل والمشاورات بشأن استمرار بث الأذان خارج مبنى المسجد.

ويشترط التصريح بث أذان واحد أسبوعيا خلال فترة الظهيرة يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة، على أن يكون البث من دقيقتين إلى 3 دقائق، ولا يسمح القرار ببث الأذان خمس مرات يوميًا أو خلال ساعات الفجر والليل. 

وفي 19 يونيو، أجرى المسجد أول تجربة أذان خارجية لنحو 3 دقائق، بموجب تصريح مؤقت قبل تفعيل القرار.

لكن بعد نشر مقاطع بث الأذان على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى المسجد ردودا متباينة بين مؤيدين ومعارضين، إضافة إلى تهديدات، ما دفع الشرطة إلى تعزيز وجودها قرب المسجد وفتح تحقيق. 

وعلّق المسجد طوعا استخدام المكبرات بعد البث الأول، رغم استمرار صلاحية التصريح التجريبي، وبعد عملية مراجعة تمت الموافقة على رفع الأذان يوم الجمعة عبر مكبرات الصوت.

وفي تصريح سابق، قال مدير المسجد إن الهدف هو بث الأذان قبل صلاة الجمعة فقط، وليس تحويل النظام إلى بث يومي لصلوات المسلمين الخمس.

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