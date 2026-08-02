«مسؤول الاحتواء».. أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة المصري

خبرني - أرسل النادي الأهلي المصري خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ينتقد فيه إسناد مهمة رئاسة لجنة الحكام إلى عصام عبد الفتاح بعد خلافات سابقة.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2026-2027، والذي لا يزال لم يُعلن عن موعد انطلاقه حتى الآن.

جاء في خطاب الأهلي أن النادي كان "يتطلع إلى ‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق أن أعلن عنها وزير الشباب والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة، لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه ‏المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة".

لكن النادي أضاف أنه "فوجئ ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي، فقد قام اتحاد ‏الكرة بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسؤول سبق أن تولى المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية وفي مقدمتها الأهلي، وجاء بمصطلحات غريبة مثل (الاحتواء) و(روح ‏البروتوكول)".

وأكمل: "ذلك الأمر دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام أن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس، وجاء في الخطاب أيضًا أن هناك انتهاكًا علنيًّا ‏للوائح".

وتابع: "مَن لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ‏ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة ‏وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة، وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارفًا عليها ‏عالميًّا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية".

وفي سياق آخر، أشار الأهلي في الخطاب إلى ‏"قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال.. ‏وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد ‏الأندية الحاصلة على الرخصة الأفريقية".

كما وصف النادي التصريحات التي جاءت في ‏الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـVAR‏ في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة ‏النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها "كارثية، وتمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري".

وأوضح: "الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي، والثاني أكد على ذلك، وأشار ‏بوضوح إلى ما سبق وحذر منه النادي كثيرًا بأن هناك شخصًا خارج منظومة الاتحاد يتدخل ‏في عمل لجنة الحكام".

عاد الأهلي ووصف في خطابه التصريحات وقرارات واختيارات اتحاد ‏الكرة بأنها لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، مؤكدا أنه على الاتحاد أن يتحمل مسؤولياته.

وأنهى النادي الأحمر بيانه: "الجميع كان ‏ينتظر ما يخدم مصلحة كل الأندية، وهي التي أسهمت بقوة في إفراز وإعداد لاعبين متميزين ‏ساعدوا المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، ويتمنى النادي إعادة الأمور إلى نصابها ‏لخدمة الكرة المصرية".‏