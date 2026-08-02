لعبة GTA VI.. العرض الدعائي الثالث يقترب ومفاجآت جديدة قبل الإطلاق

خبرني - تقترب لعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6) من دخول المرحلة الأخيرة قبل إطلاقها الرسمي، مع ترقب واسع من ملايين اللاعبين لظهور العرض الدعائي الثالث، الذي يُنتظر أن يكشف للمرة الأولى عن مشاهد موسعة من أسلوب اللعب.

وفي الوقت نفسه، تتواصل التسريبات والتقارير التي تتناول تفاصيل جديدة عن اللعبة، بداية من الشخصيات والعالم المفتوح، وصولًا إلى موعد الإصدار والنسخة المادية، وسط حالة من الترقب غير المسبوقة.

العرض الدعائي الثالث يقترب.. وترقب لمشاهد أسلوب اللعب

وبحسب موقع GAMINGbible، تتزايد التوقعات بأن يشهد شهر أغسطس/آب الجاري الكشف عن محتوى جديد للعبة، بعد تأكيد شركة Take-Two Interactive انطلاق حملتها التسويقية الخاصة بـ GTA 6 خلال عام 2026.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن العرض الدعائي الثالث قد يكون المحطة التالية قبل الإطلاق المرتقب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويترقب اللاعبون أن يتضمن العرض الجديد أول استعراض موسع لأسلوب اللعب، بعدما ركز العرضان السابقان على المشاهد السينمائية واستعراض البيئة والشخصيات.

ورغم ذلك، لم تصدر Rockstar Games أي إعلان رسمي بشأن موعد الكشف عن المقطع الدعائي، كما تظل جميع التوقعات المتداولة غير مؤكدة حتى الآن.

ممثلة جديدة تنضم إلى عالم GTA 6

وفي تطور آخر، ذكر موقع GAMINGbible، نقلًا عن GameRant، أن الممثلة Yolkot Jean أُدرج اسمها ضمن قائمة الممثلين المرتبطين بأعمال Rockstar Games عبر منصة Backstage، مع خضوعها لاتفاقية عدم إفصاح تمنع الكشف عن الشخصية التي تؤديها.

وأشار التقرير إلى أن تعاونها مع الشركة بدأ خلال فبراير/شباط 2025، وهي الفترة التي كانت فيها GTA 6 في مراحل متقدمة من التطوير، ما عزز التوقعات بأنها تشارك في اللعبة، سواء من خلال الأداء الصوتي أو تقنية التقاط الحركة، دون إعلان رسمي عن طبيعة دورها.

خريطة أكبر وتفاصيل أكثر

ولم تقتصر التوقعات على الشخصيات، إذ امتدت إلى عالم اللعبة نفسه، حيث نقل موقع GAMINGbible تصريحات للمطور السابق في Rockstar جون ريكيو، الذي رجح أن تقدم GTA 6 أكبر عالم مفتوح في تاريخ الشركة.

وأوضح أن كل إصدار جديد من سلسلة Grand Theft Auto جاء أضخم من سابقه، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة قد تكون أكبر مساحة من GTA V، أو أكثر كثافة من حيث التفاصيل، وهو ما يجعلها من أكثر الألعاب طموحًا التي عملت عليها Rockstar حتى الآن.

قصة جديدة تجمع جيسون ولوسيا

وتدور أحداث اللعبة في مدينة فايس سيتي داخل ولاية ليونيدا، حيث يجد بطلا القصة جيسون ولوسيا نفسيهما وسط مؤامرة إجرامية واسعة بعد فشل عملية كان يُفترض أن تكون سهلة، ليصبح بقاؤهما مرهونًا بالاعتماد على بعضهما في مواجهة المخاطر التي تحيط بهما.

وحتى الآن، نجحت Rockstar Games في الحفاظ على سرية معظم تفاصيل القصة، رغم انتشار العديد من التسريبات خلال السنوات الماضية.

جدل حول النسخة المادية للعبة

وأثار قرار طرح النسخة المادية من GTA 6 دون قرص داخل العلبة جدلًا واسعًا بين اللاعبين، وهو ما دفع المؤسس المشارك لشركة Rockstar دان هاوزر إلى التعليق على الأمر، بحسب ما نقله موقع IGN.

وأوضح هاوزر أنه يتفهم رغبة اللاعبين في استمرار النسخ المادية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإصدارات الرقمية تمنح المطورين مرونة أكبر في تحديث الألعاب وإصلاح المشكلات التقنية بعد الإطلاق، مؤكدًا أنه لا يزال يفضل الوسائط المادية على المستوى الشخصي.

موعد الإصدار والمنصات

ومن المقرر طرح Grand Theft Auto VI رسميًا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 على جهازي PlayStation 5 وXbox Series X/S، بينما لم تكشف Rockstar Games حتى الآن عن موعد إصدار نسخة الحاسب الشخصي.