حرائق أوروبا تشتعل.. مروحيتان تصطدمان في اليونان وسط موجة الحر

خبرني - أعلن جهاز الإطفاء في اليونان أن مروحيتين اصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق ضخم.

ووقع الحادث في ​منطقة ​بساثا على بعد 60 كيلومتراً عن وسط مدينة أثينا.

وقال جهاز ​الإطفاء في بيان إنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين.

وتواجه اليونان منذ أسبوع حرائق أتت على أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وتواصل حرائق الغابات اجتياح عدة دول أوروبية، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل الرياح القوية وموجات الحر غير المسبوقة، فيما تكثف فرق الإطفاء عملياتها في اليونان وفرنسا وإسبانيا للسيطرة على الحرائق.

وفي اليونان، اندلعت حرائق جديدة في عدة مناطق، بينها مواقع قريبة من العاصمة أثينا، حيث دفعت الرياح العاتية ألسنة اللهب إلى التوسع بسرعة، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء للسكان ونشر طائرات ومروحيات الإطفاء لمحاصرة النيران.

وشهدت منطقة بورتو جيرمينو، المطلة على خليج كورينث، تقدمًا سريعًا للحرائق التي التهمت مساحات من الغابات والأشجار، بينما أصدرت السلطات أوامر بإخلاء عدد من البلدات شمال غربي أثينا، في حين تم إجلاء أكثر من 200 شخص بحرًا من بلدة أجيوس فاسيليوس.

وحذرت السلطات اليونانية من ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة غدًا الأحد في مناطق بيوتيا وأتيكا وإيفيا، مع استمرار الظروف الجوية المساعدة على انتشار النيران.

وفي فرنسا، تجدد حريق ضخم في مقاطعة فار جنوب شرقي البلاد بعد أيام من السيطرة عليه، حيث امتد خلال ساعات قليلة إلى أكثر من ألف هكتار، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من الحد من انتشاره. وشارك مزارعون في دعم جهود الإطفاء من خلال توفير المياه لشاحنات الإطفاء والمروحيات.