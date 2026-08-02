بسبب 200 مليون يورو.. برشلونة يسير على خطى ريال مدريد

خبرني - كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لاستنساخ إحدى التجارب من غريمه ريال مدريد لأجل توفير عوائد كبيرة تسمح له بضم لاعبين مميزين.

ويشهد ريال مدريد هذا الصيف نشاطا مكثفا في سوق الانتقالات، حيث يستثمر "الملكي" بكثافة لتزويد مدربه البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو بفريق قوي، يسمح للمدير الفني الاستثنائي باستعادة عرش إسبانيا وأوروبا بفريق من الطراز الرفيع.

وفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإنه إذا كان ريال مدريد قادرا على استثمار هذا القدر الكبير من الأموال هذا الصيف، فإن ذلك يعود أيضًا إلى استرداده مبالغ طائلة بفضل بيع لاعبي أكاديميته.

وأوضح الموقع أنه إجمالا، بين بيع اللاعبين الحاليين في النادي وانتقالات اللاعبين الذين لا يزال ريال مدريد يحتفظ بنسبة 50% من حقوقهم، استرد "الملكي" ما يقرب من 200 مليون يورو هذا الصيف.

وأضاف أن الأمر لم ينته الأمر بعد، إذ من المتوقع أن يجلب جاكوبو رامون (كومو الإيطالي) وسيرجيو أريباس (ألميريا الإسباني) رسوم انتقال كبيرة تضاف إلى ما سبق، مؤكدا أن ما يفعله ريال مدريد يمثل نموذجا مبتكرا أثبت فعاليته ونجاحه الباهر.

أوضح "فوت ميركاتو"، نقلا عن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن برشلونة يطمح لتقليد غريمه، وأنه إدراكا منه لجودة اللاعبين الشباب في أكاديمية لاماسيا، يعتزم محاكاة ريال مدريد والبدء في استغلالهم لتعزيز موارده المالية.

وأضاف أن النادي الكتالوني سيحتفظ الآن بنسبة 50% من حقوق أي لاعب يبيعه، وسيبدأ خطته برحيل جوفري تورنتس، الظهير الشاب المتوقع انضمامه إلى أياكس الهولندي، بصفقة انتقال على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 5 ملايين يورو.

وفي حال تفعيل هذا الخيار وبقاء اللاعب نهائيًا في أياكس، فسيحتفظ برشلونة بنسبة 50% من حقوقه، بالإضافة إلى خيار إعادة شرائه مقابل 20 مليون يورو. وسيكون هذا هو المعيار المتبع مع جميع اللاعبين المحليين الذين سيتم بيعهم.

وأكد المصدر ذاته أن تلك الطريقة ستساعد في تأمين دخل إضافي على المدى المتوسط، أو حتى لتسهيل استعادة اللاعبين إذا تألقوا ورغب برشلونة في عودتهم، وهي خطوة ذكية من النادي الكتالوني.