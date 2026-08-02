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الأميرة هيا تنعى ممرضة الحسين - صور

  • 02 أغسطس 2026
  • 18:21
الأميرة هيا تنعى ممرضة الحسين صور

خبرني - نعت سمو الأميرة هيفاء بنت الحسين، العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا، معربة عن بالغ حزنها لوفاتها، ومستذكرة مسيرتها الإنسانية ودورها في رعاية جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

وقالت سموها في منشور، إنها تلقت "ببالغ الحزن والأسى" نبأ وفاة الفرا، واصفة إياها بأنها "ممرضة استثنائية" تولت رعاية الملك الحسين، وكانت "امرأة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضافت أن محبة الراحلة وضحكاتها "ملأت أرجاء قصر الندوة، منزلنا وقلوبنا، دفئًا وطمأنينة"، مشيرة إلى أن وجه الملك الحسين، رحمه الله، "كان يشرق كلما رآها، لما كانت تحمله له ولنا جميعًا من محبة صادقة ورحمة وحنان لا حدود لهما".

وتقدمت سمو الأميرة هيفاء بنت الحسين بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرة الفقيدة وأحبائها، معربة عن عميق الامتنان للأثر الطيب الذي تركته الراحلة في حياتهم، وسائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

الأميرة هيا تنعى ممرضة الحسين - صور
الأميرة هيا تنعى ممرضة الحسين - صور
الأميرة هيا تنعى ممرضة الحسين - صور

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